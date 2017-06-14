Депутаты Заксобрания требуют вызвать на заседание начальника полиции Петербурга
Народных избранников интересуют задержания участников митинга 12 июня.
Народных избранников интересуют задержания участников митинга 12 июня.
Оппозиционные депутаты ЗАКСа Петербурга требуют вызвать на заседание парламента, что пройдет 21 июня, главу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Максим Резник.
— Депутаты ЗакСа от «Партии Роста», «Яблока» и «Справедливой России» настаивают на вызове в парламент начальника полиции Петербурга, генерала Умнова в связи с событиями 12 июня на Марсовом поле, — написал парламентарий.
Депутатов интересуют многочисленные задержания участников несогласованного митинга на Марсовом поле в День России.
12 июня полиция задержала 658 человек, передает «Санкт-Петербург. Ру».
Резника интересует законность задержания горожан и фальсицикация протоколов в отделениях.