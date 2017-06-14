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18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания требуют вызвать на заседание начальника полиции Петербурга

Народных избранников интересуют задержания участников митинга 12 июня.

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13
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13
фотографий

Оппозиционные депутаты ЗАКСа Петербурга требуют вызвать на заседание парламента, что пройдет 21 июня, главу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Максим Резник.

— Депутаты ЗакСа от «Партии Роста», «Яблока» и «Справедливой России» настаивают на вызове в парламент начальника полиции Петербурга, генерала Умнова в связи с событиями 12 июня на Марсовом поле, — написал парламентарий.

Депутатов интересуют многочисленные задержания участников несогласованного митинга на Марсовом поле в День России.

12 июня полиция задержала 658 человек, передает «Санкт-Петербург. Ру».

Резника интересует законность задержания горожан и фальсицикация протоколов в отделениях.

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