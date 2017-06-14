На Съезде Нацпалаты переизбрали главу «Атамекена»

Отметим, что в компетенцию Съезда, согласно Закону, входят избрание и освобождение от должности. Президиум НПП РК «Атамекен» состоит из трех представителей Правительства РК, 16 депутатов и общественных деятелей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, 16 представителей аккредитованных ассоциаций и 16 председателей региональных советов (итого 52). Срок полномочий избираемых членов Президиума составляет четыре года. На встрече было отмечено, что за годы работы Национальная палата предпринимателей под руководством Тимура Кулибаева доказала свою состоятельность и профессионализм. Успешно реализованы намеченные планы по основным направлениям развития. В свою очередь Глава Нацпалаты Тимур Кулибаев поблагодарил представителей бизнеса и пообещал оправдать оказанное ему доверие.

«За четыре года деятельности “Атамекен” стал эффективной и весомой диалоговой площадкой для бизнеса и власти по обсуждению и решению актуальных проблем и вопросов, поддержке отечественного предпринимательства», — отметил Председатель Президиума Тимур Кулибаев.