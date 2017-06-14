На Съезде Нацпалаты переизбрали главу «Атамекена»
Делегаты Съезда Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» переизбрали Тимура Кулибаева на должность Председателя Президиума.
Делегаты Съезда Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» переизбрали Тимура Кулибаева на должность Председателя Президиума.
Отметим, что в компетенцию Съезда, согласно Закону, входят избрание и освобождение от должности. Президиум НПП РК «Атамекен» состоит из трех представителей Правительства РК, 16 депутатов и общественных деятелей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, 16 представителей аккредитованных ассоциаций и 16 председателей региональных советов (итого 52). Срок полномочий избираемых членов Президиума составляет четыре года. На встрече было отмечено, что за годы работы Национальная палата предпринимателей под руководством Тимура Кулибаева доказала свою состоятельность и профессионализм. Успешно реализованы намеченные планы по основным направлениям развития. В свою очередь Глава Нацпалаты Тимур Кулибаев поблагодарил представителей бизнеса и пообещал оправдать оказанное ему доверие.
«За четыре года деятельности “Атамекен” стал эффективной и весомой диалоговой площадкой для бизнеса и власти по обсуждению и решению актуальных проблем и вопросов, поддержке отечественного предпринимательства», — отметил Председатель Президиума Тимур Кулибаев.
Один из важнейших приоритетов НПП — защита прав предпринимателей. Из года в год количество обращений предпринимателей в Нацпалату растет. В общей сложности поступило и обработано 18623 обращения по линии защиты бизнеса.
«По результатам проведенной юристами “Атамекена” работы, было защищено имущественных прав предпринимателей на сумму свыше 81,6 миллиарда тенге. Это отмененные штрафы, пени, возвращенные госорганами деньги, а также стоимость сохраненного бизнесу имущества», — подчеркнул Тимур Кулибаев.
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Напомним, в Астане состоялся IV Съезд Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». В нем приняли участие более 500 делегатов, представителей бизнеса со всех регионов Казахстана.