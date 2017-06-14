Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии
Также Reuters со ссылкой на источник сообщает, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу
Также Reuters со ссылкой на источник сообщает, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции — «Сирийской свободной армии» (ССА) — Абу
В
«(Новая) база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе», — заявил агентству представитель оппозиции. Он добавил, что спецназ США патрулирует территорию до 100 км от
При этом Reuters отмечает, что официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии. «У нас есть гарнизон в
Также Reuters со ссылкой на источник сообщает, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу