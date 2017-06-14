Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Как избавиться от отеков с помощью еды
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Певица Натали впервые показала двухмесячного сына
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
В случае войны с РФ «гордость Америки» погибнет очень быстро – NI
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Happy Birthday, Mr. President
19:18 (мск), источник: ТАСС

Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии

Также Reuters со ссылкой на источник сообщает, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции — «Сирийской свободной армии» (ССА) — Абу аль-Атира, которая дислоцирована в пограничном с Иорданией районе Эт-Танф.

В Эт-Танфе находится военная база международной коалиции во главе с США, которая оказывает поддержку формированиям вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60−70 км к северо-востоку.
Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по СирииРакетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб.

«(Новая) база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе», — заявил агентству представитель оппозиции. Он добавил, что спецназ США патрулирует территорию до 100 км от Эт-Танфа. Аль-Атир также сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз- Закфе увеличен, оппозиции доставлено новое вооружение.

При этом Reuters отмечает, что официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии. «У нас есть гарнизон в Эт-Танфе, который является временной базой для нас, чтобы тренировать наши союзнические силы для борьбы с ИГ, но это единственная база на юге Сирии или месте, где присутствуют наши коалиционные силы», — приводит агентство слова Диллона.

Также Reuters со ссылкой на источник сообщает, что американские военные переместили установки для запуска ракет большой дальности из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии. «Они (установки — прим. ТАСС) прибыли на базу Эт-Танф, это значительно повышает присутствие американских военных там», — заявил один из источников агентства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
Госдума приняла в I чтении закон о регулировании мессенджеров
Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов
В США установили личность ранившего конгрессмена стрелка
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь