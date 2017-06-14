Reuters: США создают вторую военную базу в Сирии

В Эт-Танфе находится военная база международной коалиции во главе с США, которая оказывает поддержку формированиям вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. США расширяют свое военное присутствие на территории Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции — «Сирийской свободной армии» (ССА) — Абу аль-Атира, которая дислоцирована в пограничном с Иорданией районе Эт-Танф.

По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60−70 км к северо-востоку.

По словам аль-Атира, США развернули силы от своего начального местоположения в Эт-Танфе, чтобы создать вторую базу в Эз-Закфе, расположенную примерно в 60−70 км к северо-востоку.

«(Новая) база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе», — заявил агентству представитель оппозиции. Он добавил, что спецназ США патрулирует территорию до 100 км от Эт-Танфа. Аль-Атир также сообщил, что контингент спецназовцев США на базе в Эт-Танфе и в Эз- Закфе увеличен, оппозиции доставлено новое вооружение.

При этом Reuters отмечает, что официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии. «У нас есть гарнизон в Эт-Танфе, который является временной базой для нас, чтобы тренировать наши союзнические силы для борьбы с ИГ, но это единственная база на юге Сирии или месте, где присутствуют наши коалиционные силы», — приводит агентство слова Диллона.