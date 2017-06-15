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09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района

Максимальная санкция по статье о превышении полномочий — до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ленинский районный суд Воронежа отстранил Павла Пономарева от должности главы администрации Хохольского района Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в суде в среду, 14 июня. Суд удовлетворил ходатайство следователей.

Павла Пономарева обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, глава администрации Хохольского района принуждал индивидуального предпринимателя сделать пожертвование в 450 тыс. рублей. Он создал условия, препятствующие работе бизнесмена — по указанию чиновника вход в торговый павильон предпринимателя закрыли бетонными блоками. По данным источников РИА «Воронеж» в райадминистрации, пожертвования связаны со строительством храма в селе Хохол. Деньги якобы предполагалось направить на завершение строительства сельского храма.

Следователи, сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в администрации и в доме главы района 17 мая. На следующий день Павел Пономарев вышел на работу и продолжил исполнять свои служебные обязанности. Чиновника взяли под стражу 25 мая, но затем меру пресечения изменили на домашний арест. Павел Пономарев пробудет под арестом до 16 июля.

Максимальная санкция по статье о превышении полномочий — до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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