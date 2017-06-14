В Раду внесут закон о новом формате АТО

Об этом сообщил в среду первый зампредседателя депутатской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в эфире телеканала «112 Украина».

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. На будущей неделе будет внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит перейти от режима АТО к новому формату военной операции в Донбассе.

«Ожидается, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших вооруженных сил. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта — ред.), давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст», — сказал Тетерук.

По его словам сейчас группа экспертов заканчивает работу над этим документом.

«АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ. У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши военно-гражданские администрации, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте», — добавил Тетерук.

По его словам, сейчас АТО исполнила главные возложенные на нее функции — стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы.