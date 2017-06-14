Приднестровские депутаты рассказали о визите в Москву

Приднестровские законодатели во время посещения Москвы приняли участие в заседании круглого стола по ситуации вокруг Приднестровья. Он был организован Комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

ТИРАСПОЛЬ, 14 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Российские парламентарии подтвердили намерение РФ и впредь в полном объеме выполнять функции гаранта переговорного процесса. Об этом рассказал председатель Верховного совета (ВС) Приднестровья Александр Щерба по итогам визита приднестровских депутатов в Москву.

Президент РМ: Приднестровцы — наши братья, нужно делать все, чтобы их жизнь была лучше

«Приднестровье получило овеществленное подтверждение того, что мы в диалоге не одиноки. Страна-гарант и партнер занимает не проприднестровскую позицию, а проводит деятельность, связанную с защитой прав и свобод человека, проживающего на этой территории», — подчеркнул Шерба.

По его словам, на круглом столе были приняты рекомендации, обращенные к органам госвласти Украины, Молдовы, а также к Парламентской ассамблее ОБСЕ как своеобразный план действий.

«Если удастся реализовать все эти стратегические направления, которые уже являются, в данном случае, позицией парламентариев РФ, то стабилизация внешнеполитического и внутриполитического устройства Приднестровья пойдет по тому пути, который обозначили приднестровцы на референдуме», — отметил глава ВС.

В документе, в частности, говорится о том, что «положение Приднестровья является сложным, имеющим тенденции к ухудшению, что негативно сказывается на реализации общепризнанных прав и свобод населения региона, в основном состоящем из граждан РФ и наших соотечественников».

Российские парламентарии в качестве рекомендации отмечают необходимость обеспечить полноценную работу пограничного железнодорожного перехода «Слободка — Колбасна», в том числе для провоза ГСМ, импортных грузов для внутреннего потребления Приднестровья. Они также предлагают отменить или приостановить реализацию решения о совместном молдавско-украинском таможенном и пограничном контроле на приднестровско-украинском участке границы.

В документе также подчеркивается важность подписания соглашения с Приднестровьем, которое создаст условия для полноценного участия автотранспорта в международном дорожном движении, включая частные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, а также соглашение поможет решению вопросов взаимного признания ряда документов, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, дипломов ВУЗов, выданных в Приднестровье.