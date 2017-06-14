Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Религиозность продлевает жизнь
Порошенко отказался "оставить Украину беззащитной"
Ангарчанка вошла в Книгу рекордов России как самая молодая прабабушка
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Happy Birthday, Mr. President
19:28 (мск), источник: Sputnik.md

Приднестровские депутаты рассказали о визите в Москву

Приднестровские парламентарии поделились итогами поездки в Москву. В частности, они озвучили рекомендации, которые предложили российские депутаты на одной из встреч.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 14 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Российские парламентарии подтвердили намерение РФ и впредь в полном объеме выполнять функции гаранта переговорного процесса. Об этом рассказал председатель Верховного совета (ВС) Приднестровья Александр Щерба по итогам визита приднестровских депутатов в Москву.

Приднестровские законодатели во время посещения Москвы приняли участие в заседании круглого стола по ситуации вокруг Приднестровья. Он был организован Комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Читайте также
Президент РМ: Приднестровцы — наши братья, нужно делать все, чтобы их жизнь была лучше

«Приднестровье получило овеществленное подтверждение того, что мы в диалоге не одиноки. Страна-гарант и партнер занимает не проприднестровскую позицию, а проводит деятельность, связанную с защитой прав и свобод человека, проживающего на этой территории», — подчеркнул Шерба.

По его словам, на круглом столе были приняты рекомендации, обращенные к органам госвласти Украины, Молдовы, а также к Парламентской ассамблее ОБСЕ как своеобразный план действий.

«Если удастся реализовать все эти стратегические направления, которые уже являются, в данном случае, позицией парламентариев РФ, то стабилизация внешнеполитического и внутриполитического устройства Приднестровья пойдет по тому пути, который обозначили приднестровцы на референдуме», — отметил глава ВС.

В документе, в частности, говорится о том, что «положение Приднестровья является сложным, имеющим тенденции к ухудшению, что негативно сказывается на реализации общепризнанных прав и свобод населения региона, в основном состоящем из граждан РФ и наших соотечественников».

Российские парламентарии в качестве рекомендации отмечают необходимость обеспечить полноценную работу пограничного железнодорожного перехода «Слободка — Колбасна», в том числе для провоза ГСМ, импортных грузов для внутреннего потребления Приднестровья. Они также предлагают отменить или приостановить реализацию решения о совместном молдавско-украинском таможенном и пограничном контроле на приднестровско-украинском участке границы.

В документе также подчеркивается важность подписания соглашения с Приднестровьем, которое создаст условия для полноценного участия автотранспорта в международном дорожном движении, включая частные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, а также соглашение поможет решению вопросов взаимного признания ряда документов, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, дипломов ВУЗов, выданных в Приднестровье.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Стоун о Путине: он человек, который гордится своей страной
Госдума приняла в I чтении закон о регулировании мессенджеров
США создают вторую военную базу в Сирии
Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов
В США установили личность ранившего конгрессмена стрелка
Бывшего главу ФСИН приговорили к восьми годам колонии
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии
Спорт
Роналду едет в Россию за рекордами Лидер сборной Португалии Роналду сейчас в великолепной форме. За последний год он выиграл все командные и индивидуальные призы, которые только можно себе представить
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь