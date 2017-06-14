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21:14 (мск), источник: Ipress.ua

Садовый назвал хамством ответ Гройсмана относительно мусора

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.

Источник: Ipress.ua

Об этом мэр написал на своей Facebook-странице в среду вечером.

«Ожидал от Премьер-министра (!) Украины более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой восьмисоттысячного города, чем элементарное хамство», — отметил Садовый.

Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

12 июня председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

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