Садовый назвал хамством ответ Гройсмана относительно мусора
Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.
Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.
Об этом мэр написал на своей
«Ожидал от
Ранее Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.
12 июня председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.