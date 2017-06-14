Сенат США одобрил расширение санкций против России
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.
Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.
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