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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Сенат США одобрил расширение санкций против России

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.

Источник: AFP 2017

Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

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Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.

Ранее в Москве заявили, что планы американских сенаторов грозят обернуться новым «санкционным пике». Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «это не наш выбор».

Комментарии
2
САНЯ ВЕТРОВ
Скучно и надоело...говорит о налаживании и тут же о санкциях...наркоманы
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olaf kramer
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