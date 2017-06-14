Большинство россиян считают прямую линию с Путиным полезной

Очередная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 15 июня в 12.00 мск в прямом эфире Первого канала, «России 1», «России 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«По мнению 57% опрошенных, “Прямая линия” сказывается на положении дел в стране: “вскрываются проблемы”, “люди жалуются — президент помогает”, “начинают работать лучше местные органы”. Двадцать девять процентов не видят связи между “Прямой линией” и делами в государстве», — говорится в сообщении.

По результатам исследования, 59% россиян не хотели бы задавать вопрос президенту, в то же время 7% спросили бы о пенсиях, 5% — о повышении зарплаты, по 3% — о социальной защите и льготах, борьбе с ростом цен, экономических проблемах, вопросах ЖКХ, борьбе с безработицей.

Согласно исследованию, 18% опрошенных считают, что прямую линию можно проводить реже или вовсе обойтись без нее. Как выяснили социологи, в этом году смотреть прямую линию с президентом планируют 58% респондентов.