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22:32 (мск), источник: УНИАН

В Госдепе ищут замену Нуланд для переговоров по Донбассу — МИД

Идея Тиллерсона заключается в перезапуске мирных переговоров, в которых в прошлом году принимала участие администрация тогдашнего президента Обамы.

Источник: УНИАН

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина намерена обсудить с Соединенными Штатами Америки возможность более активного привлечения к переговорам по Донбассу.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Пристайко напомнил, что во времена администрации Барака Обамы происходили встречи на то время помощника секретаря Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с советником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, на которых обсуждалась ситуация в Украине.

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«Вы помните, был формат Нуланд-Сурков? Были переговоры в “женевском формате”, где они были без Нуланд и Суркова. Есть информация о том, что государственный департамент подбирает человека, который мог бы заменить Нуланд на этом треке. Опять же, не обязательно это должно быть повторение Нуланд-Сурков. Это может быть другой формат, который мы тоже в ближайшее время обсудим с нашими американскими коллегами», — отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 2 июня посол США в Украине Мари Йованович заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения Соединенных Штатов к переговорному процессу по Донбассу.

По данным The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Автор статьи, ссылаясь на двух американских чиновников, отмечает, что в марте Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что кризис в Украине — это ответственность Европы, а США не будут активно участвовать в его урегулировании.

Однако, как утверждают источники, через два месяца администрация Трампа решила изменить курс, и планирует снова серьезно взяться за вопросы, касающиеся Украины. В этой связи для Тиллерсона вопрос Украины может стать началом реализации сорванного плана для улучшения американско-российских отношений.

В то же время отмечается, что идея Тиллерсона находится все еще на начальной стадии. Эта идея заключается в перезапуске мирных переговоров, в которых в прошлом году принимала участие администрация тогдашнего президента Обамы, в надежде, что новые обстоятельства и лица смогут обеспечить лучший результат.

Также сказано, что Тиллерсон планирует назначить специального посланника в Госдепартаменте, ответственного за новые усилия в вопросах, касающихся Украины.

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