МИД: Порошенко поговорит с Макроном перед «нормандской» встречей
Первый заместитель министра иностранных дел отметил, что «встреча лидеров “нормандской четверки” обязательно состоится, потому что так оно работает».
Первый заместитель министра иностранных дел отметил, что «встреча лидеров “нормандской четверки” обязательно состоится, потому что так оно работает».
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Встрече лидеров «нормандской четверки» может предшествовать двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Встреча обязательно состоится, потому что так оно работает. Конкретно: день, к сожалению, не смогу сказать. Могу сказать, что в ближайшее время вы сами увидите, какие встречи состоятся», — сказал Пристайко.
Дипломат добавил, что «это, в частности, зависит от того, что мы собираемся контактировать с новыми лидерами, прямо сейчас, не обязательно это должно происходить в формате «нормандской четверки».
«Если есть новоизбранный французский президент, то не означает, что мы должны встретиться с ним впервые в формате “нормандской четверки”. У нас есть, о чем поговорить с лидером Франции», — подчеркнул он.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.