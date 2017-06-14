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14 июня, источник: "РИА Новости" Украина

МИД: Порошенко поговорит с Макроном перед «нормандской» встречей

Первый заместитель министра иностранных дел отметил, что «встреча лидеров “нормандской четверки” обязательно состоится, потому что так оно работает».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Встрече лидеров «нормандской четверки» может предшествовать двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Встреча обязательно состоится, потому что так оно работает. Конкретно: день, к сожалению, не смогу сказать. Могу сказать, что в ближайшее время вы сами увидите, какие встречи состоятся», — сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что «это, в частности, зависит от того, что мы собираемся контактировать с новыми лидерами, прямо сейчас, не обязательно это должно происходить в формате «нормандской четверки».

«Если есть новоизбранный французский президент, то не означает, что мы должны встретиться с ним впервые в формате “нормандской четверки”. У нас есть, о чем поговорить с лидером Франции», — подчеркнул он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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