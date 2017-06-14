Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости.

Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Дождь».