Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
Глава ЦИК подчеркнула, что «это соответствует нашему российскому законодательству».
Глава ЦИК подчеркнула, что «это соответствует нашему российскому законодательству».
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом
Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Дождь».
«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах