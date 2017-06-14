Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия прекращает подкармливать прибалтийскую экономику
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Количество кошек в квартирах предложили ограничить
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Это крик моей души": Кудрявцева рассказала о предательстве
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Happy Birthday, Mr. President
23:33 (мск), источник: ТАСС

Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости

Глава ЦИК подчеркнула, что «это соответствует нашему российскому законодательству».

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Избирателей разводят по местамЦИК обсуждает правила, по которым пройдут президентские выборы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости.

Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Дождь».

«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости. Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству», — сказала она.

Комментарии
1
xo ppy
Я,конечно не за Навального,но во власти бывших зэков хватает...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Сан-Франциско в результате стрельбы погибли четыре человека
Сенат США одобрил расширение санкций против России
США создают вторую военную базу в Сирии
Большинство россиян считают прямую линию с Путиным полезной
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско выросло до четырех
Французский летчик пересек Ла-Манш на летающей машине
Число погибших при пожаре в лондонской высотке увеличилось до 12
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь