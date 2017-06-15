Управляющие ОСМ рассказали о первых результатах своей работы

Например, победителей конкурса по благоустройству под названием «Мой двор — сердце квартала» награждают потом проведением праздника «День соседей» в их дворе. На Аллее ветеранов, расположенной в 20-м квартале, жители проводят свою акцию «Бессмертный полк».

Председатель ТОС Автозаводского района (Тольятти) Лариса Рудняева поделилась опытом организации мероприятий на территории микрорайона. С 2013 года, когда был создан ТОС в 20-м квартале, она при активном участии местных жителей задумала и реализовала целый ряд мероприятий, которые удачно совмещают в себе досуговый характер с работами по благоустройству района.

По примеру «первопроходцев» жители других дворов тоже активно включились в работу. Сейчас разрабатываются схемы благоустройства дворов, готовятся другие документы. Участие в программе, действующей до 2022 года, по планам ОСМ поможет благоустроить территорию, на которой проживает более 70% жителей микрорайона.

«В рамках программы в этом году мы благоустроим более 30% территории жилой застройки нашего микрорайона», — отметила Светлана Потоцкая.

На эти деньги будут заасфальтированы внутриквартальные проезды, во дворах отремонтируют тротуары, уличное освещение, установят скамейки и урны, малые архитектурные формы, проведут комплексное благоустройство детской площадки.

Уже к 3 мая жители нескольких домов микрорайона успели подготовить полный пакет документов, необходимый для участия в программе. Благодаря этому ОСМ удалось привлечь из бюджетов различных уровней около 5,5 млн рублей.

Например, управляющая микрорайоном № 7/16 (Промышленный район) Светлана Потоцкая рассказала о результатах, которые принесло их микрорайону участие в программе «Комфортная городская среда».

Глава Кировского района Игорь Рудаков рассказал об организации взаимодействия с населением с помощью современных информационных технологий. Для этого в районе решили задействовать социальную сеть Twitter.

Глава Кировского района Игорь Рудаков рассказал об организации взаимодействия с населением с помощью современных информационных технологий. Для этого в районе решили задействовать социальную сеть Twitter.

И именно на этой аллее начинаются субботники во время месячника по благоустройству, в которых охотно принимают участие жители разных возрастов, буквально «от мала до велика». По словам Ларисы Рудняевой, самому младшему участнику субботника-2017 — три года, а самой старшей — ветерану Великой Отечественной войны — 96 лет.

Здесь на территории ТОС был заложен вишневый сад, каждое дерево — именное, украшено лентой с именем участника Великой Отечественной войны. В акции принимало участие более 400 человек. В 2016 году в квартале начали возрождать традицию первомайской демонстрации.

Также на территории ТОСа работает шахматный клуб, хор, кинолекторий, а еще проходят заседания женского клуба, коммунальный ликбез, недавно заработал проект «Декретный отпуск мамочек», где будущие мамы обучаются рукоделию.

«Четыре года назад Николай Иванович Меркушкин задал правильный вектор развития», — уверена Лариса Рудняева. А свое выступление она закончила рассказом о том, что в детстве мечтала стать председателем колхоза: «Мечты сбываются. Спасибо, Николай Иванович!».

«Хорошая работа, интересная. От тебя самого очень многое зависит», — согласился губернатор.

В Тольятти, отметил Николай Меркушкин, немного другой принцип организации общественных советов. Этот округ, например, больше, чем в Самаре — 22,5 тыс. человек, и организовать работу сложно, особенно для начинающих.

«Вот вам конкретный опыт, четырехлетний. Лариса — человек и талантливый, и увлеченный, у нее получилось. А в округах поменьше и начинать проще будет, и добиваться успехов», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что здесь задача власти — стать ближе к народу — решена: «Власть дошла до людей, и до 3-летнего, и до 96 летнего. Люди вовлечены в такие интересные проекты, спасибо вам, успехов».

Глава Кировского района Игорь Рудаков рассказал об организации взаимодействия с населением с помощью современных информационных технологий. Для этого в районе решили задействовать социальную сеть Twitter, которая позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, а также размещать фото- и видеоматериалы.

Аккаунты в сети завели и глава района, и все управляющие компании, которых в районе насчитывается 20, и все 46 общественных советов. К сети также присоединились депутаты, сотрудники городской администрации и правоохранительных органов.

Взаимодействие строится по простой схеме — жители района со своими жалобами и предложениями обращаются в социальной сети к управляющим микрорайонами или администрацию района, а те в свою очередь оперативно дают указания управляющим компаниям и муниципальным организациям. Результаты работы по устранению замечаний также оперативно и наглядно размещаются в сети Twitter в виде фотоотчетов.

Такая система, кроме своей эффективности и наглядности, имеет, по словам Игоря Рудакова, и еще одно немаловажное достоинство — помогает активнее вовлекать горожан в возрасте 20−40 лет, обычно неохотно участвующих в общественной жизни, в решение проблем, стоящих перед районом. А это и аварийные деревья, и бесхозные автомобили, и незаконная реклама, и незаконная торговля алкоголем, и аварии на инженерных сетях, и многое другое.

Николай Меркушкин после доклада заметил, что этот опыт необходимо внедрять и в других районах Самары, а также в масштабе всего города. «Это поможет нам повысить эффективность нашей работы», — подчеркнул он.