Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин: «Наш ответ будет более грубый, но эффективный»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Киев придумал 3 способа подрыва Крымского моста – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
«Остались с носом»: Пушков о новых санкциях США против России
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
12Акции протеста 12 июня
09:42 (мск), источник: УНИАН

Киев и Вашингтон синхронно сообщат дату встречи Порошенко с Трампом — Климкин

Климкин сообщил, что идет работа над содержательной частью встречи Порошенко и Трампа.

Источник: УНИАН

Администрация президента Украины синхронно с американской стороной сообщит дату встречи президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам.

Читайте также
Госсекретарь США: РФ и Украина могут договориться вне рамок «Минска-2»

«Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим. Я о ней говорю. Нужно подержать интригу. Я же не могу у своего друга Святослава Цеголко забрать работу. Он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями», — заявил Климкин.

При этом он сказал: «Работаем над содержательной частью встречи. В принципе этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон. Относительно повестки дня, мы прекрасно понимаем основные вопросы».

«Главные вопросы — это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с “Большой семеркой”, чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности, каким образом мы будем держать наш фронт относительно оккупированного Крыма. И что мы можем сделать для того, чтобы в конце концов, международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

«Те визиты, которые были в последнее время, общение президента Украины с президентом Соединенных Штатов — было два телефонных разговора, очень содержательных телефонных разговора, они имеют сейчас кульминацию в том, что мы будем работать над тем, чтобы согласовать логику нашего общего взаимодействия. Логика нашего общего взаимодействия относительно давления на Россию, поскольку президент Трамп уже имел встречу с европейскими лидерами, это, в частности, встреча “Большой семерки”, это встреча НАТО», — подчеркнул Климкин.

«Там были приняты решения по координации. Поэтому сейчас можем работать. И конечно, я говорил, нам перед этой встречей (Порошенко с Трампом — УНИАН), было важно договориться с нашими американскими партнерами относительно их формата ангажирование, будет ли это параллельный формат, будет ли это формат взаимодействия на определенных уровнях с “нормандским форматом”, поэтому эта работа тоже была важна», — подытожил Климкин.

Он подчеркнул, что двустороннее взаимодействие с США является очень важным.

«И это помощь украинским реформам. То, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это тоже во многом благодаря им. », — сказал Климкин.

«Должны идти дальше. И конечно, не могу не обойти политику безопасности сотрудничество. Без безопасного взаимодействия, мы не можем себе представить любую серьезную беседу. Там ждем на некоторые важные решения», — заявил Климкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Геращенко заявила, что в случае техногенной катастрофы в ОРДЛО, пострадает и Россия
Путин проведет прямую линию с россиянами
Скончался Алексей Баталов
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Самолет малайзийских ВС пропал с радаров
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Сделки с жильем в Петербурге срываются из-за кадастровой оценки
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь