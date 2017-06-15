Киев и Вашингтон синхронно сообщат дату встречи Порошенко с Трампом — Климкин

«Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим. Я о ней говорю. Нужно подержать интригу. Я же не могу у своего друга Святослава Цеголко забрать работу. Он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями», — заявил Климкин.

При этом он сказал: «Работаем над содержательной частью встречи. В принципе этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон. Относительно повестки дня, мы прекрасно понимаем основные вопросы».

«Главные вопросы — это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с “Большой семеркой”, чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности, каким образом мы будем держать наш фронт относительно оккупированного Крыма. И что мы можем сделать для того, чтобы в конце концов, международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

«Те визиты, которые были в последнее время, общение президента Украины с президентом Соединенных Штатов — было два телефонных разговора, очень содержательных телефонных разговора, они имеют сейчас кульминацию в том, что мы будем работать над тем, чтобы согласовать логику нашего общего взаимодействия. Логика нашего общего взаимодействия относительно давления на Россию, поскольку президент Трамп уже имел встречу с европейскими лидерами, это, в частности, встреча “Большой семерки”, это встреча НАТО», — подчеркнул Климкин.

«Там были приняты решения по координации. Поэтому сейчас можем работать. И конечно, я говорил, нам перед этой встречей (Порошенко с Трампом — УНИАН), было важно договориться с нашими американскими партнерами относительно их формата ангажирование, будет ли это параллельный формат, будет ли это формат взаимодействия на определенных уровнях с “нормандским форматом”, поэтому эта работа тоже была важна», — подытожил Климкин.

Он подчеркнул, что двустороннее взаимодействие с США является очень важным.

«И это помощь украинским реформам. То, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это тоже во многом благодаря им. », — сказал Климкин.

«Должны идти дальше. И конечно, не могу не обойти политику безопасности сотрудничество. Без безопасного взаимодействия, мы не можем себе представить любую серьезную беседу. Там ждем на некоторые важные решения», — заявил Климкин.