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02:53 (мск), источник: ТАСС

WP: спецпрокурор США по делу РФ начал изучать вопрос, создавал ли Трамп помехи правосудию

Роберт Мюллер также занят поиском доказательств возможных финансовых преступлений среди сотрудников президента США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

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По их данным, Мюллер также занят поиском доказательств возможных финансовых преступлений среди сотрудников Трампа. Издание напомнило, что, по сообщениям СМИ, глава государства перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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