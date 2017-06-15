WP: спецпрокурор США по делу РФ начал изучать вопрос, создавал ли Трамп помехи правосудию

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их данным, Мюллер также занят поиском доказательств возможных финансовых преступлений среди сотрудников Трампа. Издание напомнило, что, по сообщениям СМИ, глава государства перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.