Китайцы построят во Владивостоке грандиозный экспо-центр

Встреча Губернатора Приморья Владимира Миклушевского с представителями китайского бизнеса прошла в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян в среду, 14 июня. Руководители крупнейших компаний рассказали, какие проекты хотели бы реализовать в соседнем регионе, и задали Губернатору свои вопросы.

Во встрече с главой Приморья приняли участие представители Китайской энергетической инженерной корпорации, компаний «Гуанда» и «Лунцзянь Луцяо», Корпорации-93 (Хэйлунцзян), Китайской железнодорожной корпорации, Китайского государственного торгово-выставочного центра строительных материалов, Харбинской электрической корпорации и многих других — всего около 40 бизнесменов.

Вопросы бизнесменов коснулись целого ряда тем: в планах компаний — сотрудничать в реализации строительства международного транспортного коридора «Приморье-1», строительства железной дороги, запустить проект серийного производства преобразования природного газа в сырьевой ресурс, экспорта натуральных продуктов питания, реконструкции и строительства котельных и других.

Так, Президент корпорации «Гуанда» Чжан Дачэн выразил намерение участвовать в строительствеконгрессно-выставочного центра на острове Русский.

«Создание такого центра поддерживаю. В этом году мы будем уже в третий раз проводить Восточный экономический форум на острове Русский, куда вновь съедется много иностранных гостей. И надо отметить, что кампус Дальневосточного федерального университета уже становится тесен для мероприятий такого масштаба. Есть необходимость развиваться в этом отношении», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Достигнута договоренность создать рабочую группу для обсуждения всех деталей перспективного проекта — сообщает краевая администрация.

Михаил Грач.