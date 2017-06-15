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04:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд продлил арест политтехнологу Илье Спокойнову до середины августа

Гендиректор ХК «Адмирал» останется за решеткой еще на два месяца.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 июня, PrimaMedia.

Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей генеральному директору хоккейного клуба «Адмирал» и известному политтехнологу Илье Спокойнову. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, Спокойнов останется в СИЗО еще на два месяца, до 13 августак.

Напомним, будучи гендиректором «Адмирала», Илья Спокойнов был задержан силовиками в феврале 2017 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами по этому делу также являются его супруга Марина Свиридова и председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин. Обвинение в мошенничестве Спокойнову предъявили 21 марта. По версии следствия, он похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей. Сам Илья Спокойнов называл свое задержание спланированной заказной акцией, направленной на то, чтобы скомпрометировать как чиновников администрации Приморского края, так и лично губернатора.

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