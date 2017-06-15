Путин назвал численность террористов ИГ*

«Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч — это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.