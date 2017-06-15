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04:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал численность террористов ИГ*

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Численность террористов группировки ИГ* составляет порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, включая Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2017

«Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч — это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

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