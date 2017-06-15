Путин прокомментировал воссоединение Крыма с Россией

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Он отметил, что Россия создала условия, «чтобы люди могли прийти на выборы». «У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал», — добавил Путин.

Он рассказал, что после этого началась гражданская война на юго-востоке в Донбассе.

«После этого зафиксировано ужасное падение ВВП страны. Крупнейшие промышленные предприятия закрываются, безработица растет, реальные доходы населения катастрофически упали, инфляция достигла 45−47%», — подчеркнул глава государства.