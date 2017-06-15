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05:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал воссоединение Крыма с Россией

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Не Россия решила присоединить Крым, а крымчане решили присоединиться к РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Он отметил, что Россия создала условия, «чтобы люди могли прийти на выборы». «У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал», — добавил Путин.

Он рассказал, что после этого началась гражданская война на юго-востоке в Донбассе.

«После этого зафиксировано ужасное падение ВВП страны. Крупнейшие промышленные предприятия закрываются, безработица растет, реальные доходы населения катастрофически упали, инфляция достигла 45−47%», — подчеркнул глава государства.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12—15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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