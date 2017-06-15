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05:18 (мск), источник: VLADNEWS

​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше

И.о. главы администрации Владивостока предлагает активнее сотрудничать с муниципалитетом.

Источник: VLADNEWS

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

О том, как жить городу и горожанам без мэра, в эфире радио «Лемма» рассказал и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов:

— Жить дальше нужно спокойно, потому что администрация города работает, и все полномочия, которые необходимо выполнять — администрация выполняет по всем направлениям, — сказал Межонов. — Предлагаю активно взаимодействовать с администрацией города. Все наши сайты открыты, и если есть какие-то проблемные моменты, соответственно, все будет делаться и устраняться.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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