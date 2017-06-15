Виктор Назаров отчитается перед депутатами омского Заксобрания
Он расскажет о результатах работы регионального правительства в 2016 году и обозначит задачи на текущий.
Он расскажет о результатах работы регионального правительства в 2016 году и обозначит задачи на текущий.
Губернатор Омской области выступит перед депутатами Заксобрания с отчётом о работе, проделанной кабинетом министров в 2016 году, сегодня, 15 июня, сообщает
Он расскажет о результатах работы по
В своём докладе глава региона затронет основные направления деятельности правительства.
В том числе речь пойдёт о мерах, которые чиновники предпринимали в условиях сложной экономической ситуации и экономии бюджета.
Ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства должен быть представлен согласно Уставу Омской области.