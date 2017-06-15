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07:39 (мск), источник: АиФ Омск

Виктор Назаров отчитается перед депутатами омского Заксобрания

Он расскажет о результатах работы регионального правительства в 2016 году и обозначит задачи на текущий.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Омской области выступит перед депутатами Заксобрания с отчётом о работе, проделанной кабинетом министров в 2016 году, сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он расскажет о результатах работы по социально-экономическому развитию области в и обозначит задачи на текущий год.

В своём докладе глава региона затронет основные направления деятельности правительства.

В том числе речь пойдёт о мерах, которые чиновники предпринимали в условиях сложной экономической ситуации и экономии бюджета.

Ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства должен быть представлен согласно Уставу Омской области.

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