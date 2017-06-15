Губернатор Городецкий рассказал в Москве о «Технопроме-2017»

Основным направлением форума станет потенциал оборонно-промышленного комплекса России. Впервые партнером выступит Индия. Также на Технопроме рассмотрят программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Уже известны восемь флагманских проектов региона, которые получат поддержку на федеральном уровне. Традиционно будет работать и выставка прорывных разработок ученых. Среди участников — крупные государственные корпорации, НИИ и вузы.
— Форум является ключевой международной деловой площадкой по обсуждению и выработке стратегических приоритетов государственной политики в условиях глобального технологического лидерства России, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Кроме того, на форуме обсудят вопросы реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области как пилотного проекта в сфере развития регионов страны. В этом году можно сделать первые выводы и отметить позитивный опыт, подчеркнул губернатор. Поддержку и одобрение рабочей группы, которую возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, получили 8 флагманских проектов НСО.
Также на «Технопроме-2017» планируется выставка «НТИ ЭКСПО», на которой представят результат научной, научно-технологической и инновационной деятельности. Будет представлено около 80 разработок ученых СО РАН, причем многие из них уже активно внедряются в Программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. В числе участников выставки — крупные государственные корпорации, организации научно-исследовательской сферы, инвесторы.
«Очень важно определить тренды технологического развития региона и страны и идти вместе к их реализации. Главным результатом форума “Технопром” на протяжении последних лет являются решения по изменению национальной научно-технологической политики развития страны. Думаю, что и в нынешнем году площадка форума послужит местом выработки стратегических приоритетов в данном направлении», — сообщил Владимир Городецкий.
Справка
Форум «Технопром-2017» пройдет в Новосибирской области 20—22 июня 2017 года. Форум впервые будет работать в течение трех дней, его оргкомитет традиционно возглавляет заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин. Свое участие в «Технопроме-2017» подтвердили более 30 стран. Будет около 100 иностранных гостей.
Новшество этого года — наличие молодежной программы для участников — студентов, молодых ученых, исследователей, технологических предпринимателей и инженеров. В образовательной программе предусмотрено 14 площадок с более 40 сессиями в формате игр, конкурсов, презентаций.