Губернатор Городецкий рассказал в Москве о «Технопроме-2017»

Основным направлением форума станет потенциал оборонно-промышленного комплекса России. Впервые партнером выступит Индия. Также на Технопроме рассмотрят программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Уже известны восемь флагманских проектов региона, которые получат поддержку на федеральном уровне. Традиционно будет работать и выставка прорывных разработок ученых. Среди участников — крупные государственные корпорации, НИИ и вузы.

— Форум является ключевой международной деловой площадкой по обсуждению и выработке стратегических приоритетов государственной политики в условиях глобального технологического лидерства России, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Кроме того, на форуме обсудят вопросы реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области как пилотного проекта в сфере развития регионов страны. В этом году можно сделать первые выводы и отметить позитивный опыт, подчеркнул губернатор. Поддержку и одобрение рабочей группы, которую возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, получили 8 флагманских проектов НСО.