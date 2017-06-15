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07:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд

Министерство обороны Катара сообщило о подписании соглашения на покупку американских истребителей McDonnel Douglas F-15 Eagle за $12 млрд.

Источник: Reuters

По данным источников Reuters, встреча между главой Пентагона Джимом Мэттисом и представителями Катара, на которой планировалось подписать договор, должна была состояться в среду.

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Пентагон подтвердил, что Джеймс Мэттис провел встречу с катарским госминистром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей и обсудил с ним «завершающие шаги по покупке американских истребителей F-15». В заявлении ведомства говорится, что эта сделка усилит «взаимодействие и сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром». Отмечается, что на встрече также поднималась тема деэскалации напряженности между Катаром и рядом арабских стран.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что речь идет о 36 самолетах. Предварительное разрешение на продажу истребителей Катару было выдано Конгрессом США еще в ноябре 2016 года.

Напомним, в начале июня с Катаром разорвали дипломатические отношения десять государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Позднее Саудовская Аравия и Египет, задающие тон в кампании против Дохи, были вынуждены ослабить давление на эмират. Перелом наметился на фоне выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с резкой критикой изоляции Дохи. Поддерживать антикатарскую коалицию отказалось и еще несколько ключевых стран региона.

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