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08:17 (мск), источник: СуперОмск

Назаров подвел итоги работы областного правительства

Заседание Законодательного собрания Омской области 15 июня началось с отчета губернатора Виктора Назарова о работе правительства в 2016 году.

Источник: РИА "Новости"

В день прямой линии президента Владимира Путина, львиная доля доклада Виктора Назарова, возможно неслучайно, была посвящена исполнению майских указов и социальным вопросам.

Так, Назаров отметил темпы строительства детсадов в регионе. По его словам в детских садах по-прежнему нуждаются областной центр и Омский район.

Виктор Назаров упомянул в докладе о продлении действия регионального материнского капитала до 2018 года. Главой региона также были озвучены показатели снижения смертности и повышения рождаемости.

«Важным итогом прошлого гола стал устойчивый рост продолжительности жизни омичей. Чтобы так было и впредь, мы должны создавать для этого условия», — заявил Виктор Назаров.

По словам губернатора, в Омской области продолжают действовать льготы на приобретение лекарств и бесплатный проезд в общественном транспорте.

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