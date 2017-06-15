Назаров подвел итоги работы областного правительства
Заседание Законодательного собрания Омской области 15 июня началось с отчета губернатора Виктора Назарова о работе правительства в 2016 году.
Заседание Законодательного собрания Омской области 15 июня началось с отчета губернатора Виктора Назарова о работе правительства в 2016 году.
В день прямой линии президента Владимира Путина, львиная доля доклада Виктора Назарова, возможно неслучайно, была посвящена исполнению майских указов и социальным вопросам.
Так, Назаров отметил темпы строительства детсадов в регионе. По его словам в детских садах
Виктор Назаров упомянул в докладе о продлении действия регионального материнского капитала до 2018 года. Главой региона также были озвучены показатели снижения смертности и повышения рождаемости.
«Важным итогом прошлого гола стал устойчивый рост продолжительности жизни омичей. Чтобы так было и впредь, мы должны создавать для этого условия», — заявил Виктор Назаров.
По словам губернатора, в Омской области продолжают действовать льготы на приобретение лекарств и бесплатный проезд в общественном транспорте.