Назаров подвел итоги работы областного правительства

В день прямой линии президента Владимира Путина, львиная доля доклада Виктора Назарова, возможно неслучайно, была посвящена исполнению майских указов и социальным вопросам.

Так, Назаров отметил темпы строительства детсадов в регионе. По его словам в детских садах по-прежнему нуждаются областной центр и Омский район.

Виктор Назаров упомянул в докладе о продлении действия регионального материнского капитала до 2018 года. Главой региона также были озвучены показатели снижения смертности и повышения рождаемости.

«Важным итогом прошлого гола стал устойчивый рост продолжительности жизни омичей. Чтобы так было и впредь, мы должны создавать для этого условия», — заявил Виктор Назаров.

По словам губернатора, в Омской области продолжают действовать льготы на приобретение лекарств и бесплатный проезд в общественном транспорте.