Путин присвоил Виктору Стригунову звание генерал-полковника

Виктор Стригунов родился в селе Дубовое Белгородской области. Учился в Харьковском высшем военном училище, затем получил диплом с отличием Военно-политической академии имени Ленина, в 2002 году успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России, после чего возглавил Новосибирский военный институт войск МВД.

Сегодня генерал-полковник руководит войсками национальной гвардии в Сибирском округе. Имеет ордена «Почета» и «За военные заслуги».