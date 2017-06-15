Путин присвоил Виктору Стригунову звание генерал-полковника
Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России Виктор Стригунов вчера получил звание
Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России Виктор Стригунов вчера получил звание
Виктор Стригунов родился в селе Дубовое Белгородской области. Учился в Харьковском высшем военном училище, затем получил диплом с отличием
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— Вместе с вами мы выполняем служебные боевые задачи на территории СФО, причем выполняем их достойно. Подводя итоги за первое полугодие, я отметил, что войска с поставленными задачами справились успешно, — сообщил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России Виктор Стригунов.