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08:19 (мск), источник: VN.ru

Путин присвоил Виктору Стригунову звание генерал-полковника

Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России Виктор Стригунов вчера получил звание генерал-полковника. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Виктор Стригунов родился в селе Дубовое Белгородской области. Учился в Харьковском высшем военном училище, затем получил диплом с отличием Военно-политической академии имени Ленина, в 2002 году успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России, после чего возглавил Новосибирский военный институт войск МВД.

Сегодня генерал-полковник руководит войсками национальной гвардии в Сибирском округе. Имеет ордена «Почета» и «За военные заслуги».

— Вместе с вами мы выполняем служебные боевые задачи на территории СФО, причем выполняем их достойно. Подводя итоги за первое полугодие, я отметил, что войска с поставленными задачами справились успешно, — сообщил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России Виктор Стригунов.

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