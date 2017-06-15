Назаров заявил, что в Омской области нет межнациональной розни

Выступая сегодня, 15 июня 2017 года, перед депутатами Законодательного Собрания Омской области с итогами минувшего 2016 года, губернатор Виктор Назаров коснулся не только бюджетных проблем, но и общей ситуации в регионе.

Он отметил, что властям удается поддерживать баланс отношений между представителями разных национальностей и конфессий, и население активно поддерживает этот тренд.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— На фоне терроризма и межнациональной розни Омская область выглядит очень выигрышно. У нас мирно сосуществуют 120 народностей. Более 90 процентов омичей положительно оценивают межконфессиональные отношения в регионе.

Напомним, что в Омской области проживают представители более 120 национальностей и 20 этнических групп, а также практически всех существующих в стране религиозных конфессий. По данным последней переписи населения, проведенной в 2010 году, наиболее многочисленными являются представители титульной нации — в регионе проживает 1 млн 648 тыс. русских. На втором месте казахи (78 тысяч) и украинцы (51 тысяча), а на третьем — этнические немцы, после массового отъезда в 90-е годы в Германию их осталось порядка 50 тысяч человек.

Виктор Назаров, губернатор Омской области: