Назаров заявил, что в Омской области нет межнациональной розни
Глава омского региона отметил, что на фоне той волны террора и локальных конфликтов, которая прокатилась по всему миру, в нашей многонациональной области все благополучно.
Глава омского региона отметил, что на фоне той волны террора и локальных конфликтов, которая прокатилась по всему миру, в нашей многонациональной области все благополучно.
Выступая сегодня, 15 июня 2017 года, перед депутатами Законодательного Собрания Омской области с итогами минувшего 2016 года, губернатор Виктор Назаров коснулся не только бюджетных проблем, но и общей ситуации в регионе.
Он отметил, что властям удается поддерживать баланс отношений между представителями разных национальностей и конфессий, и население активно поддерживает этот тренд.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— На фоне терроризма и межнациональной розни Омская область выглядит очень выигрышно. У нас мирно сосуществуют 120 народностей. Более 90 процентов омичей положительно оценивают межконфессиональные отношения в регионе.
Напомним, что в Омской области проживают представители более 120 национальностей и 20 этнических групп, а также практически всех существующих в стране религиозных конфессий. По данным последней переписи населения, проведенной в 2010 году, наиболее многочисленными являются представители титульной нации — в регионе проживает 1 млн 648 тыс. русских. На втором месте казахи (78 тысяч) и украинцы (51 тысяча), а на третьем — этнические немцы, после массового отъезда в 90-е годы в Германию их осталось порядка 50 тысяч человек.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— В Омской области в мире и согласии живут представители разных национальностей и религий. Это наша гордость и наше общее достояние.
Стабильная ситуация позволяет проводить в регионе мероприятия федерального уровня, целью которых является повышение толерантности и развитие межнационального партнерства. Так, в сентябре 2016 года в Омске состоялся Международный форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Помимо этого, омский регион стал площадкой для XXI заседания Межправительственной