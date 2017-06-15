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08:22 (мск), источник: Om1.ru

Назаров заявил, что в Омской области нет межнациональной розни

Глава омского региона отметил, что на фоне той волны террора и локальных конфликтов, которая прокатилась по всему миру, в нашей многонациональной области все благополучно.

Выступая сегодня, 15 июня 2017 года, перед депутатами Законодательного Собрания Омской области с итогами минувшего 2016 года, губернатор Виктор Назаров коснулся не только бюджетных проблем, но и общей ситуации в регионе.

Он отметил, что властям удается поддерживать баланс отношений между представителями разных национальностей и конфессий, и население активно поддерживает этот тренд.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — На фоне терроризма и межнациональной розни Омская область выглядит очень выигрышно. У нас мирно сосуществуют 120 народностей. Более 90 процентов омичей положительно оценивают межконфессиональные отношения в регионе.

Напомним, что в Омской области проживают представители более 120 национальностей и 20 этнических групп, а также практически всех существующих в стране религиозных конфессий. По данным последней переписи населения, проведенной в 2010 году, наиболее многочисленными являются представители титульной нации — в регионе проживает 1 млн 648 тыс. русских. На втором месте казахи (78 тысяч) и украинцы (51 тысяча), а на третьем — этнические немцы, после массового отъезда в 90-е годы в Германию их осталось порядка 50 тысяч человек.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— В Омской области в мире и согласии живут представители разных национальностей и религий. Это наша гордость и наше общее достояние.

Стабильная ситуация позволяет проводить в регионе мероприятия федерального уровня, целью которых является повышение толерантности и развитие межнационального партнерства. Так, в сентябре 2016 года в Омске состоялся Международный форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Помимо этого, омский регион стал площадкой для XXI заседания Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев.

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