Виктор Назаров призвал не бить по рукам омский бизнес

Губернатор подчеркнул работу региональных властей и депутатов над созданием комфортных условий для малого и среднего предпринимательства. В частности были отмечены упрощение налогообложения и замена штрафов на предупреждения.

«Федеральная экономическая повестка сменилась. Задача стабилизации сменилась задачей развития. Конечно, прошлогодняя ситуация не повлияла положительно на игроков малого бизнеса. Но нас был принят ряд решений для работы для предпринимателей. На федеральном уровне утверждены наши инициативы по сохранению единого налога на вменённый налог и вынесению предпринимателям предупреждений вместо штрафов. Это очень важно для бизнеса, который не надо сегодня бить по рукам чрезмерными штрафами и административным давлением», — заявил Виктор Назаров.

Как отметил Виктор Назаров, несмотря на все сложности, количество предпринимателей увеличилось за прошлый год на 5 тысяч.