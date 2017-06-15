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08:38 (мск), источник: РИА Новости

КНДР объяснила решение отпустить задержанного в стране студента из США

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из «гуманитарных соображений» отпустили американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, который более года находился в КНДР, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

«Согласно решению Центрального суда от 13 июня, американский гражданин Отто-Фридерик Уормбиер, отбывавший наказание в виде принудительного труда, 13 июня был возвращен обратно из гуманитарных соображений», — цитирует агентство.

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WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме

Северная Корея во вторник освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения.

Газета Washington Post сообщала со ссылкой на родных, что он находится в коме. Агентство Рёнхап передавало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

Комментарии
2
А Б
Весьма интересная информация. Во-первых, этот шаг КНДР свидетельствует о нежелании страны портить и без того не самые лучшие отношения с самой могущественной страной мира. Во-вторых, обвинение, предъявленное студенту, выглядит просто смехотворным. О какой подрывной деятельности против КНДР можно вообще говорить,если в стране и так уже давно "подорвано" абсолютно всё, кроме непомерных и бесполезных затрат на гонку вооружений.
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Сергей Сергеев
Меняют америкоса на разрешение на пуск очередной ракеты.
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