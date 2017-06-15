КНДР объяснила решение отпустить задержанного в стране студента из США
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из «гуманитарных соображений» отпустили американского студента
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из «гуманитарных соображений» отпустили американского студента
«Согласно решению Центрального суда от 13 июня, американский гражданин
Северная Корея во вторник освободила задержанного в стране американского студента
Газета Washington Post сообщала со ссылкой на родных, что он находится в коме. Агентство Рёнхап передавало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.
В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.