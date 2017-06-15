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08:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство ТЭЦ в Хабаровском крае

Глава региона Вячеслав Шпорт проинспектировал строительство ТЭЦ в Советской Гавани. Он посетил объект в рамках рабочей поездки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Сегодня работы по строительству ТЭЦ ведет новый подрядчик — АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». В его планах — возведение устройства топливоподачи, строительство зданий административно-бытового, главного и вспомогательных корпусов, монтаж электрофильтров. Ранее из-за сложного финансового положения от этих работ отказался генподрядчик — компания «ГлобалЭлектроСервис».

Губернатор оценил ход работ на объекте. Сейчас в главном корпусе завершается монтаж трех котлоагрегатов производительностью 210 тонн пара в час каждый. Котел № 1 смонтирован на 90%, котлы № 2 и № 3 — на 70% и 50%. На фундаменты установлены конденсаторы двух 63-мегаваттных турбоагрегатов. Кроме того, завершено строительство подъездного железнодорожного пути, первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ.

Вячеслав Шпорт поручил ускорить работы на объекте. Известно, что строительство собираются завершить в 2018 году, в 2019 году начнутся пуско-наладочные работы.

«Новую теплоэлектроцентраль очень ждут не только жители Советско-Гаванского района, но и инвесторы, которые в рамках особых режимов планируют реализацию значимых для территории проектов. Они как раз ориентируются на эти сроки. Поэтому сегодня крайне важно максимально быстро завершить переходный этап, который образовался в связи со сменой подрядчика, и выходить на плановые сроки работ», — отметил Вячеслав Шпорт.

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