Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство ТЭЦ в Хабаровском крае
Глава региона Вячеслав Шпорт проинспектировал строительство ТЭЦ в Советской Гавани. Он посетил объект в рамках рабочей поездки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Глава региона Вячеслав Шпорт проинспектировал строительство ТЭЦ в Советской Гавани. Он посетил объект в рамках рабочей поездки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Сегодня работы по строительству ТЭЦ ведет новый подрядчик — АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». В его планах — возведение устройства топливоподачи, строительство зданий
Губернатор оценил ход работ на объекте. Сейчас в главном корпусе завершается монтаж трех котлоагрегатов производительностью 210 тонн пара в час каждый. Котел № 1 смонтирован на 90%, котлы № 2 и № 3 — на 70% и 50%. На фундаменты установлены конденсаторы двух 63-мегаваттных турбоагрегатов. Кроме того, завершено строительство подъездного железнодорожного пути, первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ.
Вячеслав Шпорт поручил ускорить работы на объекте. Известно, что строительство собираются завершить в 2018 году, в 2019 году начнутся
«Новую теплоэлектроцентраль очень ждут не только жители