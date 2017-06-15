Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство ТЭЦ в Хабаровском крае

Сегодня работы по строительству ТЭЦ ведет новый подрядчик — АО «Усть-СреднеканГЭСстрой». В его планах — возведение устройства топливоподачи, строительство зданий административно-бытового, главного и вспомогательных корпусов, монтаж электрофильтров. Ранее из-за сложного финансового положения от этих работ отказался генподрядчик — компания «ГлобалЭлектроСервис».

Губернатор оценил ход работ на объекте. Сейчас в главном корпусе завершается монтаж трех котлоагрегатов производительностью 210 тонн пара в час каждый. Котел № 1 смонтирован на 90%, котлы № 2 и № 3 — на 70% и 50%. На фундаменты установлены конденсаторы двух 63-мегаваттных турбоагрегатов. Кроме того, завершено строительство подъездного железнодорожного пути, первого и второго этапов выдачи электрической мощности от ТЭЦ.

Вячеслав Шпорт поручил ускорить работы на объекте. Известно, что строительство собираются завершить в 2018 году, в 2019 году начнутся пуско-наладочные работы.