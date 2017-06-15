14 июня на Съезде онкологов России Рустэм Хамитов рассказал об открытии онкологического центра в Уфе. Глава региона подчеркнул, что своевременная диагностика онкозаболеваний могла бы спасти порядка 50 процентов пациентов: на ранних стадиях рак можно вылечить в 98 процентах случаев.

— Республика делает успешные шаги в этом направлении, — отметил Рустэм Хамитов. — В Уфе в ближайшие месяцы откроется медико-генетический центр. Теперь большинство сложных анализов можно будет делать здесь, у нас, сохраняя при этом ресурсы, которые раньше уходили в лаборатории в том числе зарубежных стран.

Глава республики отметил, что продолжается строительство радиотерапевтического отделения Республиканского онкоцентра, а недавно было завершено проектирование нового палатного корпуса. Стройка обойдется в круглую сумму: порядка 2 млрд рублей.

«Проект готов, площадка готова», — уточнил Рустэм Хамитов.

«Единственное, мы застряли на конкурсных процедурах. Уже почти год не можем преодолеть административный барьер», — отметил он.