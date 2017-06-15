Цены, суды и декрет: хабаровчане рассказали, о чем спросили бы Путина на прямой линии

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

Вопросы о общественном транспорте, судебной системе и уходе за детьми хотят задать жители Хабаровска на прямой линии с президентом РФ. Наиболее часто пообщаться с Владимиром Путиным изъявляли граждане в годах, передает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что традиционная прямая линия с президентом России состоится 15 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать свой вопрос можно было, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.

Однако не все хабаровчане, желающие задать вопросов воспользовались такой возможностью. Наиболее частым ответом являлось «Все равно не отберут для эфира». В то же время, некоторые хабаровчане поделились, что бы они спросили у Владимира Путина. Больше всего таких оказалось среди старшего поколения. Молодежь же, как правило, отвечала, что не задумывалась над вопросом первому лицу государства. Что волнует хабаровчан больше всего — в видеоблице.