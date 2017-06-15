Цены, суды и декрет: хабаровчане рассказали, о чем спросили бы Путина на прямой линии
Больше всего с президентом желает поговорить старшее поколение.
Больше всего с президентом желает поговорить старшее поколение.
Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.
Вопросы о общественном транспорте, судебной системе и уходе за детьми хотят задать жители Хабаровска на прямой линии с президентом РФ. Наиболее часто пообщаться с Владимиром Путиным изъявляли граждане в годах, передает ИА AmurMedia.
Ранее агентство сообщало, что традиционная прямая линия с президентом России состоится 15 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос можно было, позвонив по телефону, отправив SMS или
Однако не все хабаровчане, желающие задать вопросов воспользовались такой возможностью. Наиболее частым ответом являлось «Все равно не отберут для эфира». В то же время, некоторые хабаровчане поделились, что бы они спросили у Владимира Путина. Больше всего таких оказалось среди старшего поколения. Молодежь же, как правило, отвечала, что не задумывалась над вопросом первому лицу государства. Что волнует хабаровчан больше всего — в видеоблице.