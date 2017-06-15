Когда пройдут довыборы в Волгоградскую областную думу?

Как сообщили в избирательной комиссии области, принято решение о назначении дополнительных выборов депутатов облдумы по двум одномандатным округам — № 15 и № 9, что охватывают Дзержинский и Среднеахтубинский районы.

«Выборы в данных округах пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года, — пояснили в ИКВО. — Вакантными мандаты регионального парламента стали в связи с избранием осенью прошлого года двух региональных депутатов Татьяны Цыбизовой и Анны Кувычко в Государственную думу РФ седьмого созыва. Подавать заявку на участие в довыборах желающие кандидаты смогут с момента публикации официального решения избиркома».

В облизбиркоме напомнили, что 10 сентября — в единый день голосования в регионе планируется провести 71 кампанию местного уровня. В этот день пройдёт голосование в 17 муниципальных районах области. Будут избраны 44 главы сельских поселений и 257 депутатов представительных органов местного самоуправления.