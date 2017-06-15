Экс-глава Советского района возглавил управление экологии Калининграда

Экс-глава Советского района Красноярска Юрий Егоров назначен на должность руководителя управления благоустройства и экологии Калининграда. Чиновник занимает пост с 13 июня 2017 года. Бывший начальник комитета Максим Коваленко уволился по собственному желанию в мае 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В Калининград Юрий Егоров переехал из Красноярска. С 1999 года он работал заместителем главы департамента городского хозяйства Красноярска. В 2004 году стал первым заместителем руководителя администрации Советского района. До 2016 года он был главой администрации Советского района Красноярска. 21 сентября прошлого года Егоров решил уволиться с занимаемой должности.

Юрий Васильевич родился в 1963 году в Сумской области (Украина). Закончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии».