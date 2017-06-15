Аксенов недоволен тем, как чиновники реагируют на жалобы крымчан

Глава РК Сергей Аксенов считает, что чиновники игнорируют проблемы крымчан, и не реагируют на их жалобы до тех пор, пока люди не начинают обращаться в администрацию президента.

— Не все вопросы возможно решить, не на все есть деньги. Тем не менее, необходимо общаться с людьми, вводить их в курс дела. Нужно предоставить человеку перечень объяснений, почему невозможно решить тот или иной вопрос. Если люди после обращения в местные органы власти обращаются в администрацию президента, значит, что мы тоже некачественно отработали конкретный вопрос, — считает глава Крыма.