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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов недоволен тем, как чиновники реагируют на жалобы крымчан

Глава РК пообещал перестроить систему работы с обращениями граждан.

Источник: AP 2017

Глава РК Сергей Аксенов считает, что чиновники игнорируют проблемы крымчан, и не реагируют на их жалобы до тех пор, пока люди не начинают обращаться в администрацию президента.

— Не все вопросы возможно решить, не на все есть деньги. Тем не менее, необходимо общаться с людьми, вводить их в курс дела. Нужно предоставить человеку перечень объяснений, почему невозможно решить тот или иной вопрос. Если люди после обращения в местные органы власти обращаются в администрацию президента, значит, что мы тоже некачественно отработали конкретный вопрос, — считает глава Крыма.

Он уточнил, что минимум 50% поручений и обещаний, которые даются на приеме должностными лицами, не выполняется.

— Система работы будет перестроена. Раз в месяц будут заслушиваться результаты проделанной работы: какое количество обращений поступило, сколько из них удовлетворено и не удовлетворено и на каком основании. Повторные обращения будут расцениваться как саботаж должностными лицами, которые рассматривали этот вопрос.

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