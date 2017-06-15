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09:22 (мск), источник: Volga News

Заместителем главы Тольятти по социальным вопросам назначена бывшая журналистка

В администрации Тольятти сообщили о том, что социальную отрасль города возглавила Юлия Баннова.

Новая заместитель главы администрации по социальным вопросам родилась в 1969 г. в Самаре. Высшее образование Юлия Ефимовна получила в самарском пединституте по специальности «Преподаватель истории и права».

Трудовую деятельность начала по комсомольской линии инструктором отдела образования областного комитета ВЛКСМ. Оттуда ее перевели на должность заместителя директора по внеклассной и внешкольной работе в среднюю школу № 148.

В 1992 г. она начала карьеру в СМИ, трудоустроившись в Компанию телерадиовещания и печати АвтоВАЗа. Там она начала работать в должности корреспондента телепрограммы «Спектр», рассказывала о специалистах автозавода, затем с 1996-го была редактором, автором и ведущей программ на ВАЗ ТВ.

В администрации Тольятти отметили полученный Юлией Банновой профессиональный опыт — она активно работала в телепроектах, в ходе которых она взаимодействовала с различными городскими структурами (органами муниципальной власти, учреждениями образования, здравоохранения, органами МВД, крупными промышленными предприятиями и бизнес-сообществом города), а также вникала и анализировала социальные и экономические проблемы.

Соответственно, в руководстве города уверены, что новая чиновница способна успешно решать эти вопросы как муниципальный служащий, возглавляющий социальную отрасль Автограда.

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