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09:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский представит на ЭКСПО в Китае экспозицию Челябинской области

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским отправилась в Китай для участия в Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО, который открывается 15 июня в Харбине. У Южного Урала статус почетного гостя.

На выставке на площади 528 квадратных метров разместился стенд Челябинской области, где представлены 24 компании региона, в том числе представители южноуральского агропрома. По просьбе китайской стороны на стендах, помимо круп, макаронных и хлебобулочных изделий, будет представлено мороженное и питьевая бутилированная вода.

Южноуральцы также примут участие в «Евразийском мосту», в рамках которого вместе с другими субъектами УрФО представят по два инвестиционных проекта.

Планируется, что губернатор Челябинской области встретится с руководителями провинции Хэйлунцзян.

Для справки:

Предыдущее Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в 2016 году в Екатеринбурге. Его посетило 48 тысяч человек. На выставке было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам мероприятия было подписано более 24 соглашений на сумму более 54 миллиардов рублей.

В этом году на выставке от России ожидается участие свыше 100 предприятий и организаций из всех федеральных округов.

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