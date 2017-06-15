Борис Дубровский представит на ЭКСПО в Китае экспозицию Челябинской области
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским отправилась в Китай для участия в Четвертом
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским отправилась в Китай для участия в Четвертом
На выставке на площади 528 квадратных метров разместился стенд Челябинской области, где представлены 24 компании региона, в том числе представители южноуральского агропрома. По просьбе китайской стороны на стендах, помимо круп, макаронных и хлебобулочных изделий, будет представлено мороженное и питьевая бутилированная вода.
Южноуральцы также примут участие в «Евразийском мосту», в рамках которого вместе с другими субъектами УрФО представят по два инвестиционных проекта.
Планируется, что губернатор Челябинской области встретится с руководителями провинции Хэйлунцзян.
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В этом году на выставке от России ожидается участие свыше 100 предприятий и организаций из всех федеральных округов.