Назаров отметил двойной рост дорожного фонда Омской области
Губернатор заявил, что в городе отремонтированы 180 километров дорог.
Губернатор заявил, что в городе отремонтированы 180 километров дорог.
Сегодня, 15 июня, губернатор Омской области Виктор Назаров представил большой отчет о своей работе за 2016 год. Центральное место глава региона посвятил ремонту дорог.
По его словам, дорожный фонд вырос вдвое. На эти деньги отремонтировали областные и городские магистрали.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Объем дорожного фонда вырос почти в два раза и составил 7,2 млрд рублей. Построено 38 км новых дорог. Отремонтировано 460 км, из которых 180 км — в областном центре. В Крутинском и Тевризском районах возведены два мостовых перехода. На 101 объекте проведены
Глава Омской области не назвал конкретные цифры, однако добавил, что темпы работ предстоят не меньшие, чем в прошлом году.
Напомним, что в прошлом году ремонт 58 дорог в Омске стал возможен, благодаря поддержке федерального центра. Омичка Екатерина Черненко в апреле дозвонилась на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным и пожаловалась на разбитые магистрали. После этого областные и городские власти активизировались, нашлись деньги, были отремонтированы дороги.