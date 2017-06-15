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09:35 (мск), источник: Om1.ru

Назаров отметил двойной рост дорожного фонда Омской области

Губернатор заявил, что в городе отремонтированы 180 километров дорог.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 15 июня, губернатор Омской области Виктор Назаров представил большой отчет о своей работе за 2016 год. Центральное место глава региона посвятил ремонту дорог.

По его словам, дорожный фонд вырос вдвое. На эти деньги отремонтировали областные и городские магистрали.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Объем дорожного фонда вырос почти в два раза и составил 7,2 млрд рублей. Построено 38 км новых дорог. Отремонтировано 460 км, из которых 180 км — в областном центре. В Крутинском и Тевризском районах возведены два мостовых перехода. На 101 объекте проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка. На этот год у нас также большой объем дорожных работ, и они идут полным ходом.

Глава Омской области не назвал конкретные цифры, однако добавил, что темпы работ предстоят не меньшие, чем в прошлом году.

Напомним, что в прошлом году ремонт 58 дорог в Омске стал возможен, благодаря поддержке федерального центра. Омичка Екатерина Черненко в апреле дозвонилась на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным и пожаловалась на разбитые магистрали. После этого областные и городские власти активизировались, нашлись деньги, были отремонтированы дороги.

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