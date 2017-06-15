Двораковский собирается управлять Омском по истечении полномочий

«Я готов дальше работать. Порядок такой: если не будет отставки, то остается действующий руководитель города; если будет отставка, то исполняет обязанности первый зам», — заявил Двораковский в эфире «Первого городского телеканала».

При этом выборы нового мэра пройдут только осенью — судя по всему, имя следующего градоначальника станет известно в конце ноября. Так, заявки от кандидатов на пост главы города будут приниматься весь октябрь, собеседования с ними пройдут 17 ноября, после чего будут отобраны минимум два человека и выдвинуты на голосование горсовета.