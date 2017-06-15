Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Киев придумал 3 способа подрыва Крымского моста – СМИ
"Опасный" наряд Гомес обнажил ее больше, чем нужно
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Остались с носом»: Пушков о новых санкциях США против России
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
12Акции протеста 12 июня
09:36 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский собирается управлять Омском по истечении полномочий

Мэр Вячеслав Двораковский прокомментировал свои действия после истечения его полномочий на посту градоначальника, которые завершаются менее чем через месяц — 11 июля.

«Я готов дальше работать. Порядок такой: если не будет отставки, то остается действующий руководитель города; если будет отставка, то исполняет обязанности первый зам», — заявил Двораковский в эфире «Первого городского телеканала».

При этом выборы нового мэра пройдут только осенью — судя по всему, имя следующего градоначальника станет известно в конце ноября. Так, заявки от кандидатов на пост главы города будут приниматься весь октябрь, собеседования с ними пройдут 17 ноября, после чего будут отобраны минимум два человека и выдвинуты на голосование горсовета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин проведет прямую линию с россиянами
Скончался Алексей Баталов
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Самолет малайзийских ВС пропал с радаров
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Сделки с жильем в Петербурге срываются из-за кадастровой оценки
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь