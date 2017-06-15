О чем бы они хотели спросить Владимира Путина иркутяне

15 июня состоится прямая линия с президентом. Она начнется в 17 часов по иркутскому времени.

Транслировать ее будут ведущие телеканалы, в том числе Россия 1 и Россия 24. Задать вопрос можно по телефону 8−800−200−40−40 (звонок бесплатный), отправить смс на короткий номер 0−40−40 или в соцсетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Мы узнали у иркутян, о чем бы они хотели спросить Владимира Путина.