Депутат Иванов считает, что не стоит грузить Путина омскими проблемами

Уже более миллиона заявок на возможность задать главе государства свой личный вопрос поступило на официальный сайт мероприятия.

Однако далеко не вся политическая элита Омска ждет, что в этом году город опять засветится на Прямой линии. Более того, депутат ОГС Александр Иванов предостерег омичей от «местечкового популизма» и призвал не заваливать Путина незначительными вопросами.

«Я думаю, что смысла светиться на прямой линии с Путиным нет. Вот я бы этого не хотел. Не стоит вылезать на Владимира Владимировича, у него и своих проблем хватает. У нас в Омской области нет проблем, которые мы не можем решить сами. Нужно решать эти вопросы самим и выходить на президента только в том случае, когда все способы их решения исчерпаны. И не стоит выходить с мелкими вопросами, с помойками, дорогами, ямами. У главы государства забот и так хватает, а нам самим нужно вопросы решать. Боюсь только, что у нас возобладает какой-нибудь местечковый популизм и зададут такой вот вопрос», — отметил Иванов.

Напомним, что в прошлом году к президенту сумели пробиться из Омска. Вопрос, посвященный отвратительному состоянию дорог в городе, обратил внимание главы государства на эту проблему. Именно после этого городские магистрали начали активно ремонтироваться.