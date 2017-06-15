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09:47 (мск), источник: СуперОмск

Депутат Иванов считает, что не стоит грузить Путина омскими проблемами

Сегодня, 15 июня, в Москве состоится ежегодная трансляция Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Уже более миллиона заявок на возможность задать главе государства свой личный вопрос поступило на официальный сайт мероприятия.

Однако далеко не вся политическая элита Омска ждет, что в этом году город опять засветится на Прямой линии. Более того, депутат ОГС Александр Иванов предостерег омичей от «местечкового популизма» и призвал не заваливать Путина незначительными вопросами.

«Я думаю, что смысла светиться на прямой линии с Путиным нет. Вот я бы этого не хотел. Не стоит вылезать на Владимира Владимировича, у него и своих проблем хватает. У нас в Омской области нет проблем, которые мы не можем решить сами. Нужно решать эти вопросы самим и выходить на президента только в том случае, когда все способы их решения исчерпаны. И не стоит выходить с мелкими вопросами, с помойками, дорогами, ямами. У главы государства забот и так хватает, а нам самим нужно вопросы решать. Боюсь только, что у нас возобладает какой-нибудь местечковый популизм и зададут такой вот вопрос», — отметил Иванов.

Напомним, что в прошлом году к президенту сумели пробиться из Омска. Вопрос, посвященный отвратительному состоянию дорог в городе, обратил внимание главы государства на эту проблему. Именно после этого городские магистрали начали активно ремонтироваться.

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