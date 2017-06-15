Главу Крыловского района оштрафовали за незаконное использование служебного транспорта
По инициативе районной прокуратуры 3 чиновника привлечены к ответственности за использование служебного транспорта в личных целях.
По инициативе районной прокуратуры 3 чиновника привлечены к ответственности за использование служебного транспорта в личных целях.
Прокуратура Крыловского района, проводя проверку, при использовании сведений камер фотофиксации установила факты использования главой Крыловского района, его заместителем и главой администрации одного из сельских поселений служебного транспорта в выходные и праздничные дни без служебной необходимости, по маршрутам следования как по району, так и за его пределами.
Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях по статье «Самоуправство», по результатам рассмотрения которых судом виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Главам администраций внесены представления, органам местного самоуправления района указано на недопустимость использования и расходования средств местного бюджета на личные цели служащих, сообщает