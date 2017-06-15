Главу Крыловского района оштрафовали за незаконное использование служебного транспорта

Прокуратура Крыловского района, проводя проверку, при использовании сведений камер фотофиксации установила факты использования главой Крыловского района, его заместителем и главой администрации одного из сельских поселений служебного транспорта в выходные и праздничные дни без служебной необходимости, по маршрутам следования как по району, так и за его пределами.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях по статье «Самоуправство», по результатам рассмотрения которых судом виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.