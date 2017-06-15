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12:59 (мск), источник: Югополис

Главу Крыловского района оштрафовали за незаконное использование служебного транспорта

По инициативе районной прокуратуры 3 чиновника привлечены к ответственности за использование служебного транспорта в личных целях.

Прокуратура Крыловского района, проводя проверку, при использовании сведений камер фотофиксации установила факты использования главой Крыловского района, его заместителем и главой администрации одного из сельских поселений служебного транспорта в выходные и праздничные дни без служебной необходимости, по маршрутам следования как по району, так и за его пределами.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях по статье «Самоуправство», по результатам рассмотрения которых судом виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Главам администраций внесены представления, органам местного самоуправления района указано на недопустимость использования и расходования средств местного бюджета на личные цели служащих, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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