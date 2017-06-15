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10:56 (мск), источник: Noi.md

Филип настаивает на необходимости слияния примэрий

Премьер-министр Павел Филип обещает крупные проекты в селах, чтобы убедить людей в необходимости оптимизации численности местного самоуправления.

Источник: Noi.md

Заявления прозвучали в эфире передачи «Moldova în direct» на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

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Премьер-министр отметил, что планируется реформа местного самоуправления, которая направлена ​​на сокращение числа примэрий.

«У нас есть по крайней мере 900 примэрий. Я не буду спорить, много это или нет. Но мы должны учитывать финансовые возможности страны», — сказал премьер.

По словам Павла Филипа, уже началось сопротивление территориально-административной реформе: «Когда мы говорим в общем, все согласны с оптимизацией числа примэрий, но при конкретном обсуждении никто не хочет, чтобы была ликвидирована его примэрия. Мы предложим привлекательные проекты для населенных пунктов, такие как установка канализационных систем, строительство дорог, больниц и т.д., но при условии, что должны объединиться 3−4 примэрии. Те, кто согласятся, воспользуются этими проектами».

Говоря о реформе правительства, Павел Филип заверил, что должности не будут распределены по политическим критериям, и руководство учреждений будет доверено профессионалам. Премьер также отметил, что «есть много сопротивления реформе центрального публичного управления», потому что многие не хотят терять свои должности.

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