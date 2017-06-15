Филип настаивает на необходимости слияния примэрий

Заявления прозвучали в эфире передачи «Moldova în direct» на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.
«У нас есть по крайней мере 900 примэрий. Я не буду спорить, много это или нет. Но мы должны учитывать финансовые возможности страны», — сказал премьер.
По словам Павла Филипа, уже началось сопротивление
Говоря о реформе правительства, Павел Филип заверил, что должности не будут распределены по политическим критериям, и руководство учреждений будет доверено профессионалам. Премьер также отметил, что «есть много сопротивления реформе центрального публичного управления», потому что многие не хотят терять свои должности.