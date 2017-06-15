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11:03 (мск), источник: Noi.md

Лянкэ: Кражи из банковской системы начались в период правления коммунистов

Ограбление банковской системы Молдовы было длительным процессом, который начался в период правления коммунистов, а Национальный банк не остановил этот процесс.

Источник: Noi.md

Об этом заявил вице-вице-спикер Юрий Лянкэ в эфире передачи «Punctul pe azi» на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

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«Никто не может точно сказать, когда именно были украдены деньги. Некоторые говорят, что это было сделано за один день в ноябре 2014 года, но такое невозможно. Это был длительный процесс, который начался в коммунистический период. Может быть, тогда украденные суммы были меньше. Тогда начали давать плохие кредиты, без гарантий, потом брали новые кредиты для покрытия старых, пока мы не дошли до данной ситуации», — заявил Лянкэ.

Бывший премьер-министр сказал, что он заметил некоторые нарушения в BEM и обвинил Национальный банк, что тот не попытался остановить ограбление банков: «Я пришел в правительство, когда у Banca de Economii уже были большие долги. У меня не было необходимых рычагов, и я не финансист. Национальный банк, который обладал всеми рычагами, не выполнил свой долг, почти ничего не сделал».

Лянкэ признал, что период, когда возглавлял правительство, он несколько раз встречался с Иланом Шором, некоторые встречи были неофициальными. «Когда я увидел, что происходит в BEM, начал искать решения, встречался с разными людьми, чтобы понять ситуацию и что может быть сделано. Илана Шора в качестве председателя BEM я пригласил на заседание кабинета министров, чтобы он дал объяснения. Думаю, я встречался с ним 4−5 раз, не могу сказать точно, но только для того, чтобы обсудить ситуацию в BEM» — подчеркнул вице-спикер.

Юрий Лянкэ считает, что концессия Кишиневского международного аэропорта была необходима: «Был риск закрытия аэропорта, он находился в плачевном состоянии, а взлетная полоса была повреждена. После концессии ситуация изменилась радикально».

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