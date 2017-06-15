Северокорейский паром штатно пришвартовался во Владивостоке
Северокорейский паром «Mangyongbong-92» в очередной раз пришвартовался к причалу Морского вокзала Владивостока. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Северокорейский паром «Mangyongbong-92» в очередной раз пришвартовался к причалу Морского вокзала Владивостока. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Напомним, что российская компания «ИнвестСтройТрест» с мая открыла регулярные грузопассажирские перевозки между Россией и Северной Кореей. Судно совершило уже пять рейсов между северокорейским портом Раджин и Владивостоком.
Открытие этой судоходной линии вызвало негативную реакцию США. Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Конгрессе заявил, что запуск нового парома между Владивостоком и КНДР «вызывает тревогу». Первый заход «Mangyongbong-92 «во Владивосток 8 мая сопровождался оцеплением Морвокзала полицией в связи с «обнаружением подозрительного предмета» на территории вокзала.
Улугбек Тимуридов.