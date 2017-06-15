Северокорейский паром штатно пришвартовался во Владивостоке

Напомним, что российская компания «ИнвестСтройТрест» с мая открыла регулярные грузопассажирские перевозки между Россией и Северной Кореей. Судно совершило уже пять рейсов между северокорейским портом Раджин и Владивостоком.

Открытие этой судоходной линии вызвало негативную реакцию США. Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Конгрессе заявил, что запуск нового парома между Владивостоком и КНДР «вызывает тревогу». Первый заход «Mangyongbong-92 «во Владивосток 8 мая сопровождался оцеплением Морвокзала полицией в связи с «обнаружением подозрительного предмета» на территории вокзала. Из-за этого многие гости и журналисты тогда не смогли подойти к судну. Однако дальнейшие заходы парома проходили и проходят в штатном режиме.

Улугбек Тимуридов.