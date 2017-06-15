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11:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Шпорт построит в порто-франко банный комплекс

В Свободном порту Ванино началось долгожданное строительство, которое жители ждали 7 лет.

15 июня в свободном порту Ванино состоялась торжественная закладка нового банно-оздоровительного комплекса. В церемонии принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новая баня стала настоящей легендой в Ванино. 7 лет назад старую баню, построенную еще в 1955 году, и служившую своеобразным «клубом по интересам» для местных стариков, закрыли по причине аварийности. С тех пор жители порто-франко боролись за свое право посидеть с веником в парной с упорством, достойным уважения. Ванинцы писали про баню президенту России Владимиру Путину. Ванинцы коллективно обращались в прокуратуру, которая вынесла в адрес муниципальных властей отдельное представление об обязанности построить баню.

В мае 2017 года, во время вступления в должность главы порто-франко Александра Наумова, к нему, а также к присутствовавшему на мероприятии главе региона Вячеславу Шпорту обратились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла: «Постройте нам баню!».

Наконец, совместными усилиями краевых и районных властей вопрос решен положительно.

Новая баня с русской парной рассчитана на 30 мест единовременного пребывания, в ней разместятся парикмахерская и ателье. Теперь ванинцы мечтают еще и о том, что в новой бане появится, наконец, современная химчистка — такого «элемента цивилизации» в порто-франко пока нет.

Ориентировочно новый банный комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Стоимость строительства 97 млн рублей, из них 85 млн — средства бюджета Хабаровского края.

В основание новой бани глава Ванинского района Александр Наумов и губернатор Вячеслав Шпорт заложили капсулу с верительной грамотой. В этой грамоте руководители края и порто-франко поставили свои подписи под обязательством построить новый объект качественно и в срок.

Средства на строительство бани выделены в рамках краевой программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края».

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