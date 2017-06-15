Губернатор Шпорт построит в порто-франко банный комплекс
В Свободном порту Ванино началось долгожданное строительство, которое жители ждали 7 лет.
В Свободном порту Ванино началось долгожданное строительство, которое жители ждали 7 лет.
15 июня в свободном порту Ванино состоялась торжественная закладка нового
Новая баня стала настоящей легендой в Ванино. 7 лет назад старую баню, построенную еще в 1955 году, и служившую своеобразным «клубом по интересам» для местных стариков, закрыли по причине аварийности. С тех пор жители
В мае 2017 года, во время вступления в должность главы
Наконец, совместными усилиями краевых и районных властей вопрос решен положительно.
Новая баня с русской парной рассчитана на 30 мест единовременного пребывания, в ней разместятся парикмахерская и ателье. Теперь ванинцы мечтают еще и о том, что в новой бане появится, наконец, современная химчистка — такого «элемента цивилизации» в
Ориентировочно новый банный комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Стоимость строительства 97 млн рублей, из них 85 млн — средства бюджета Хабаровского края.
В основание новой бани глава Ванинского района Александр Наумов и губернатор Вячеслав Шпорт заложили капсулу с верительной грамотой. В этой грамоте руководители края и
Средства на строительство бани выделены в рамках краевой программы «Повышение качества