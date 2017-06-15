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10:25 (мск), источник: Новости Перми

На губернаторские выборы в Прикамье заявился член крайизбиркома

На губернаторских выборах в Пермском крае вслед за Максимом Решетниковым и Ириной Филатовой появился третий кандидат — Андрей Степанов, председатель регионального отделения партии «Патриоты России», член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Политик сдал в крайизбирком набор документов, необходимый для выдвижения на выборы главы региона. В связи с этим его полномочия члена ИК края приостановлены.

Андрею Степанову 50 лет. Выпускник Пермского политехнического института 1991 года по специальности «экономика и управление в машиностроительной промышленности». В рядах «Патриотов» состоит с 2005 года, краевую парторганизацию возглавил в 2014-м. В том же году от партии выдвинут в крайизбирком.

Партия «Патриоты России» основана разошедшимся с КПРФ Геннадием Семигиным в 2005 году. Согласно информации партийного руководства, сегодня по стране в региональных и местных законодательных и представительных органах у партии около 600 депутатов. Однако в Пермском крае на протяжении всего последнего десятилетия «Патриоты» не имели успеха. В 2016 году на выборах в Законодательное собрание края, Пермскую городскую Думу и в местное самоуправление партия не вела кампании.

Период выдвижения кандидатов в губернаторы истекает 29 июня. Окончательный круг претендентов, что войдет в избирательный бюллетень, сложится к 4 августа. Выборы губернатора пройдут 10 сентября.

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