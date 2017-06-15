На губернаторские выборы в Прикамье заявился член крайизбиркома

Политик сдал в крайизбирком набор документов, необходимый для выдвижения на выборы главы региона. В связи с этим его полномочия члена ИК края приостановлены.



Андрею Степанову 50 лет. Выпускник Пермского политехнического института 1991 года по специальности «экономика и управление в машиностроительной промышленности». В рядах «Патриотов» состоит с 2005 года, краевую парторганизацию возглавил в 2014-м. В том же году от партии выдвинут в крайизбирком.



Партия «Патриоты России» основана разошедшимся с КПРФ Геннадием Семигиным в 2005 году. Согласно информации партийного руководства, сегодня по стране в региональных и местных законодательных и представительных органах у партии около 600 депутатов. Однако в Пермском крае на протяжении всего последнего десятилетия «Патриоты» не имели успеха. В 2016 году на выборах в Законодательное собрание края, Пермскую городскую Думу и в местное самоуправление партия не вела кампании.



Период выдвижения кандидатов в губернаторы истекает 29 июня. Окончательный круг претендентов, что войдет в избирательный бюллетень, сложится к 4 августа. Выборы губернатора пройдут 10 сентября.