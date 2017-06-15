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11:25 (мск), источник: ИА REGNUM

К приезду в Литву главкома ВВС Британии в Калининграде начались авиаучения

Визит в Литву главкома Военно-воздушных сил Великобритании Стюарта Пича совпал с масштабными учениями российской авиации в Калининградской области.

Как сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота в Калининграде, к морской авиации Балтфлота присоединились лётчики из Воронежской области.

В маневрах в небе над российским эксклавом задействовано до 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации. Из Воронежской области на один из оперативных аэродромов под Калининградом прибыли фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34.

«Авиационная группировка отработает перехват различных воздушных целей, в том числе имитирующие крылатые ракеты и беспилотные аппараты условного противника, и выполнит стрельбы и бомбометания в морских полигонах Балтийского флота», — раскрыли некоторые детали маневров в штабе.

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что полеты проводятся со строгим соблюдением международных норм использования воздушного пространства.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что 15 июня в Литве с рабочим визитом находится главный маршал авиации Британии Стюарт Пич. Министр обороны прибалтийской республики Раймундас Кароблис намерен доложить британскому коллеге планы по развитию литовской армии, а также продемонстрировать «готовность к самостоятельной и коллективной обороне страны».

Стоит отметить, что в 2015 году Стюарт Пич участвовал в Москве в переговорах с российским Генштабом. Тогда представители генштабов обсуждали вопросы установления каналов коммуникации для избежания инцидентов в воздушном пространстве в Сирии.

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