Новый начальник Самарской таможни приступил к своим обязанностям

На данный пост он был назначен в порядке перевода по службе приказом Федеральной таможенной службы № 1669-К от 30 мая 2017 года. Ранее Владимир Данченков занимал должность заместителя начальника Приволжского таможенного управления — начальника тыловой службы.

Службу в таможенных органах Владимир Данченков начал в 2001 г. в должности инспектора Видновского таможенного поста Московской западной таможни, впоследствии стал заместителем начальника данного поста. Прослужил на Видновском посту в общей сложности около восьми лет. С 2009 г. был назначен заместителем начальника Электростальского таможенного поста Ногинской таможни Центрального таможенного управления, а через два года стал первым заместителем начальника Курской таможни, в этом же 2011 г. был переведен начальником Краснодарской таможни Южного таможенного управления. В 2014 г. Владимир Данченков возглавил Балтийскую таможню, в которой прослужил до перевода в 2015 г. в Приволжское таможенное управление.

За время службы Владимир Данченков был награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», именным оружием — пистолетом Макарова.