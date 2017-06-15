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10:45 (мск), источник: ИА REGNUM

На выборы губернатора Свердловской области может заявиться 71 партия

Соответствующий список подготовлен в региональном Минюсте.

Выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора Свердловской области смогут 71 политическая партия и 60 региональных отделений. Соответствующий список определён главным управлением Минюста по Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту ИА REGNUM.

Согласно законодательству о выборах список партий имеющих право принимать участие в предстоящих выборах публикуется через три дня после официальной публикации о решении проведения выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент шесть политических партий уже приняли решение об участии в выборах губернатора Свердловской области. Это четыре парламентские партии, а также «Российская партия пенсионеров за справедливость» и партия «Зелёных».

Так «Единая Россия» выдвинула исполняющего обязанности главы региона Евгения Куйвашева, КПРФ на предстоящих выборах будет представлять банкир Алексей Парфёнов, ЛДПР — депутат Государственной думы Игорь Торощин, а «Справедливую Россию» молодой политик, депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин.

Также провели свои партийные конференции «Российская партия пенсионеров за справедливость», выдвинув Дмитрия Сергина, а также партия «Зелёных» от которой будет баллотироваться Константин Киселёв. А на 17 июня запланирована партийная конференция регионального отделения партии «Яблоко». На ней, как ожидается, будет выдвинут ещё один претендент на пост главы Свердловской области — глава Екатеринбурга и председатель гордумы Евгений Ройзман.

Напомним, что ранее о своих намерениях принять участие в губернаторской кампании озвучивали бывший глава регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин, и осуждённая за репост, но потом оправданная Евгения Чудновец. А вот художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова, которая ранее заявляла о намерении участвовать в качестве кандидата на выборах губернатора, заявила об изменении планов. Её участию в выборах мешает наличие двойного гражданства, от которого она не намерена отказываться.

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