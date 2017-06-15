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12:11 (мск), источник: Югополис

В мэрии Краснодара расследуют деятельность чиновника, выдавшего незаконное разрешение на строительство

Разрешение на строительство ЖК возле завода CLAAS отозвано.

Администрация Краснодара отозвала выданное с нарушением разрешение на строительство жилого комплекса в Прикубанском округе, которое могло бы помешать возведению новых корпусов завода CLAAS.

«На одном из последних градостроительных советов было согласовано разрешение на строительство многоквартирного дома. По Генплану земельный участок имеет совершенно иное целевое назначение и граничит с территорией одного из крупнейших предприятий города. И если начнется строительство домов — это поставит крест на развитии крупного производства. Руководство компании обратилось в администрацию за разъяснением, которое стало основанием для внутренней проверки», — сообщил помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

В результате проверки было установлено, что один из сотрудников городского департамента архитектуры сфальсифицировал документы ради выдачи разрешения на строительство многоквартирного дома с нарушением существующих правил землепользования. В отношении чиновника ведется внутреннее расследование, в дальнейшем материалы будут переданы в прокуратуру.

По информации РБК Юг, речь идет об участке, примыкающем к территории машиностроительного завода CLAAS на Западном обходе Краснодара.

«Этот земля относится к санитарно-защитной зоне, которая по правилам должна существовать вокруг промышленных предприятий. Если бы на ней возник жилой комплекс, то в дальнейшем запланированное расширение завода CLAAS было бы невозможно», — пояснил источник в органах власти.

В настоящее время разрешение на строительство, не соответствующее утвержденному Генплану, отозвано администрацией города.

Кроме того, по инициативе мэра Краснодара будут внесены изменения в порядок подготовки документов, направляемых на рассмотрение Градостроительного совета.

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